Конституційний суд відмовився розглядати питання мораторію за землю

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Новий склад КСУ також відмовляється розглядати земельне питання

Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів щодо скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

За інформацію прес-служби, Велика палата Конституційного суду України на засіданні 1 листопада розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

"Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що лютому 2018 року Конституційний суд України відмовив у відкритті конституційного провадження про скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

У травні ЄСПЛ визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини. Суд рекомендує прийняти законодавчі або інші заходи для забезпечення справедливого балансу між інтересами власників фермерських господарств і суспільства. Також суд підкреслює, що його рішення не вимагає негайного запровадження ринку землі.

У липні 2018 року народні депутати вдруге звернулися до Конституційного суду з поданням про визнання неконституційним мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Автори конституційного подання посилаються на порушення 41 статті Конституції, де йдеться про право власності. Значну частину подання взято з рішення Європейського суду з прав людини, яким мораторій визнано порушенням прав людини.