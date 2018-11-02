УПЦ Московського патріархату в Україні більше не існує, - Константинополь

Фото: архієрей Константинопольської церкви Іов (Геча) (president.gov.ua)

Скасуванням синодального акта Константинополь канонічно скасував УПЦ МП

В Україні з 11 жовтня канонічно не існує Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це в інтерв'ю ВВС-Україна заявив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іов (Геча), передає РБК-Україна.

За його словами, 11 жовтня архієреями Вселенської церкви стали не лише представники Київського патріархату і УАПЦ, але й архієреї УПЦ Московського патріархату. Це сталося після того, як Константинополь скасував синодальний акт про передачу Київської митрополії Російській православній церкві.

"З канонічної точки зору це означає, що на сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї в Україні тепер де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні", - пояснив Іов.

Він також уточнив, що на сьогодні всі ієрархи українських церков мають однаковий статус, тому мають рівні права на участь в об'єднавчому соборі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд розглядатиме три позови від УПЦ Московського патріархату проти надання томосу про автокефалію.

Зазначимо, предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет заявляв, що в Об'єднавчому соборі візьмуть участь мінімум 10 архієреїв Московського патріархату.