Вселенський патріархат озвучив назву автокефальної церкви в Україні

Фото: архієрей Іов (Геча) (orthodoxie.com)

Автокефальна церква буде називатися Православна церква в Україні

Єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю архієрея Константинопольської церкви, представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) ВВС-Україна.

За його словами, нова церква буде називатися Православна церква в Україні, незважаючи на те, що представники Київського патріархату наполягають на назві "Українська православна церква".

"Не "Українська православна церква", бо церква є єдиною ... Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі", - підкреслив Іов.

Він також пояснив, що грецькою мовою назви церков так і звучать, наприклад, Православна церква в Греції, Сербії, Болгарії.

"Слов'янські назви - Болгарська, Сербська або Російська православна церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - додав представник Вселенського патріархату.

Нагадаємо, раніше єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що єдина автокефальна церква буде називатися Українська православна церква.

Зазначимо, предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій вимагає, щоб назву, статут і модель помісної православної церкви погодили перед проведенням Архієрейського об'єднавчого собору.