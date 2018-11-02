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МІП направило запит Facebook через витік даних українців

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 11:37
Фото: Дмитро Золотухін (скріншот відео hromadske.ua)
Фото: Дмитро Золотухін (скріншот відео hromadske.ua)

У МІП повідомили, що інформація про витік зараз перевіряється

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних 257 тисяч користувачів, серед яких чимало українських громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Золотухіна в Facebook.

За словами заступника голови МІП, зараз інформація перевіряється.

МІП направило запит Facebook через витік даних українців

"Я знаю про проблему. Працюю над перевіркою. Запит на офіс ФБ відправив", - підкреслив він.

Нагадаємо, дані 257 тисяч користувачів Facebook розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі приватні повідомлення більше 80 тис. користувачів. Відзначається, що дані знаходяться на сайті Fbserver, але зараз портал не працює.

Підкреслимо, на останньому "дзеркалі" сайту хакери виклали дані користувачів майже 200 країн, більшість з користувачів (47 тис.) - з України.

Відзначимо, що в більшості випадків профайли, викрадені хакерами, містять дані біографії, мобільні телефони та списки друзів. За даними телекомпанії, зломщики заявили, що всього у них є дані 120 млн акаунтів Facebook.

Як писало РБК-Україна раніше, в соцмережі Facebook сталася кібератака на 30 млн акаунтів. У компанії підкреслювали, що число постраждалих акаунтів виявилося менше, ніж передбачалося раніше. Якщо спочатку йшлося про 50 мільйонів зламаних сторінок, то в підсумку з'ясувалося, що їх було близько 30 мільйонів.

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