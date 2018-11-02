Итоги дня: 2 ноября

УПЦ Московского патриархата в Украине больше не существует, - Константинополь

Фото: архиерей Иов (Геча) (orthodoxie.com)

В Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча), передает РБК-Украина.

По его словам, 11 октября архиереями Вселенской церкви стали не только представители Киевского патриархата и УАПЦ, но и архиереи УПЦ Московского патриархата. Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви.

Также Вселенский патриархат озвучил название автокефальной церкви в Украине.

В Facebook произошла утечка данных 257 тыс. пользователей

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

На последнем "зеркале" сайта хакеры выложили данные пользователей почти 200 стран, большинство из юзеров (47 тыс.) из Украины, а из России - 12 тыс. Подчеркивается, что в большинстве случаев профайлы, похищенные хакерами, содержат данные биографии, мобильные телефоны и списки друзей. По данным телекомпании, взломщики заявили, что всего у них есть данные 120 млн аккаунтов Facebook.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook по поводу утечки данных.

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос моратория за землю

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов об отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КСУ.

По информации пресс-службы, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 1 ноября рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

В мае ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.



Специалисты предупредили о "подводных камнях" утепления стен в многоэтажках

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинцы готовят свои дома к сезону холодов и ищут способ, чтобы тепло в квартиру не возвращалось в виде колоссальных счетов за отопление. Один из таких - обшивание наружных стен пенопластом. Специалисты проанализировали эффективность утепления в многоэтажках при помощи таких "заплаток" и предупреждают - это не панацея, передает "Сегодня".

Эксперты отметили, что такой способ утепления стен может навредить соседям, а впоследствии – и вашему жилью. "Если восьмой этаж мы утеплим, у людей на седьмом и на девятом этажах обострится проблема с возникновение грибка. А он со временем распространится и на ваше жилье", – рассказал специалист по энергосбережению Сергей Машкара.

Житель столицы Анатолий Зуборев убежден, что заплаточное утепление неэффективно.

В Мариуполе жительница многоэтажки 10 лет травит соседей вонью (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

В Мариуполе жительница одной из многоэтажек на бульваре Шевченко уже около 10 лет травит соседей вонью. Ее четырехкомнатная квартира напоминает свалку и кишит тараканами. Возмущенные жильцы дома собрали комиссию из полицейских, медиков, спасателей и райадминистрации с решительными намерениями, передает "Мариупольское телевидение".

Вместе с Ольгой Ивановной проживает ее 30-летний сын. Соседи принимают его за Маугли, так как он ведет закрытый образ жизни - из квартиры выходит редко, преимущественно ночью. Он нигде не работает, объясняя это отсутствием паспорта, который так и не оформил за всю жизнь.