У Facebook стався витік даних 257 тис. користувачів

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Зокрема, у вільному доступі розміщені особисті повідомлення більше 80 тис. користувачів

Дані 257 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі приватні повідомлення більше 80 тис. користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Зазначено, що дані знаходяться на сайті Fbserver, проте сам портал зараз не працює.

На останньому "дзеркалі" сайту хакери виклали дані користувачів майже 200 країн, більшість з користувачів (47 тис.) з України, а з Росії - 12 тис.

Підкреслюється, що в більшості випадків профайли, викрадені хакерами, містять дані біографії, мобільні телефони та списки друзів. За даними телекомпанії, зломщики заявили, що всього у них є дані 120 млн акаунтів Facebook.

Нагадаємо, раніше в соцмережі Facebook сталася кібератака на 30 млн акаунтів.

Зокрема, фахівці компанії знайшли уразливість, яка дозволяла атакувати акаунти користувачів. Вона пов'язана з функцією "Переглянути як", яка дозволяє власникам акаунтів з'ясувати, як бачать їх сторінку інші користувачі.

Зазначалося, що усунути уразливість вдалося ще через два дні, після чого функція "Переглянути як" була заблокована.

У компанії підкреслювали, що число постраждалих акаунтів виявилося менше, ніж передбачалося раніше. Якщо спочатку йшлося про 50 мільйонів зламаних сторінок, то в підсумку з'ясувалося, що їх було близько 30 мільйонів.

Як писало РБК-Україна раніше, творця компанії Facebook Inc. Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з аналітичною компанією Cambridge Analytica, яка зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 млн користувачів соцмережі.