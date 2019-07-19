Підсумки дня: 19 липня

Після обшуків в Борисполі затримали першого замера, курс долара різко впав та інші новини
- Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу
- Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста
- Спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроект №6449 про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію
- Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність самопроголошеної "Донецької народної республіки"
- Курс долара на міжбанку за станом на 15:15 19 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 31 копійку до 25,74 грн/долар, купівлі до 25,72 грн/долар
- Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України
- Про те, як минула чергова виборча кампанія в Україні та технологіях, що застосовали на цих виборах - в колонці головного редактора РБК-Україна Сергія Щербіни
- Віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін заявив, що присутність президента Росії Володимира Путіна на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни, недоречна
- Пенсії в Україні підвищуватимуть ще кілька разів і уряд анонсував чергове підвищення мінімальних виплат вже з 1 грудня
- У міністра оборони Степана Полторака, якого 19 липня "штовхнув" президент Володимир Зеленський, розповіли, як все насправді відбувалося
- У Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину, батьком якого став її ґвалтівник
- Почесний Патріарх Філарет образився через інформацію про те, що нібито на його здоров'я вплинув якийсь препарат, виписаний лікарями. Він назвав це спекуляціями і запевнив, що здоровий і сповнений сил
- Погода в Україні на вихідні, 20 та 21 липня, очікується спекотною, проте, місцями можливі дощі