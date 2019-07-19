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У Польщі вважають недоречною участь Путіна в річниці Другої світової

Новини » Політика    19.07.2019 - 02:27
У Польщі вважають недоречною участь Путіна в річниці Другої світової
Фото: Володимир Путін (archive.premier.gov.ru)

Польський віце-прем'єр назвав Путіна лідером країни, яка застосовує збройну агресію до сусідів

Віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін заявив, що присутність президента Росії Володимира Путіна на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни, недоречна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Сасін також назвав Путіна "лідером країни, яка застосовує збройну агресію щодо своїх сусідів".

"Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими ж методами", - заявив віце-прем'єр.

Водночас він зазначив, що очікуються заходи світового масштабу, і що вже підтверджена присутність на заходах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Також у Польщі очікують приїзду канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Ми надіслали запрошення широкому колу лідерів, тому очікуємо і переконані, що це буде захід всесвітнього масштабу", - сказав Сасін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу 1 вересня на запрошення президента Польщі Аджея Дуди на заходи у зв'язку з річницею початку Другої світової війни.
 

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