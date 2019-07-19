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Зеленський звільнив низку послів України

Новини » Політика    19.07.2019 - 16:00
Зеленський звільнив низку послів України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні укази були оприлюднені 19 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідні укази були оприлюднені 19 липня.

Як повідомляється, глава держави звільнив послів у Республіці Вірменія, В'єтнамі та Королівстві Камбоджа, Кіпрі, Туркменістані, Ватикані, Мальті, Аргентині, Парагваї, Уругваї та Чилі, Йорданському Хашимітському Королівстві, Нігерії, Південно-Африканській Республіці, Королівстві Марокко.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення змінити 12 керівників посольств по всьому світу. Таким чином, глава держави ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

Крім того, заступника голови офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде призначати нового посла України в Російській Федерації. Українським посольством в Росії продовжить керувати тимчасово повірений у справах України в РФ.

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