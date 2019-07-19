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Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом"

Новини » Економіка    19.07.2019 - 14:07
Нідерланди і Люксембург відхилили апеляції "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом"
Фото: "Нафтогаз" Віталій Носач, РБК-Україна)

Суди підтвердили можливість примусового стягнення майна Газпрому

Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як відзначили в прес-службі, Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) 8 липня відхилив скаргу "Газпрому", тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Крім того, в той же день рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив Окружний суд Люксембургу. Він відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти щодо російської компанії на території цієї країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Нагадаємо, в квітні російська газова компанія "Газпром" звернулася в суд Люксембургу з проханням оскаржити арешт активів за заявою НАК "Нафтогаз України".

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