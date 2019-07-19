СБУ: група компаній "Мотор Січ" 2 роки фінансувала "ДНР"

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Зокрема, фінансуванням займався "Сніжнянський машинобудівний завод"

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність самопроголошеної "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи - "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої "ДНР".

"У результаті оборудки до "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів", - сказано у повідомленні.

Так, співробітники СБУ задокументували, що за 2015 рік "Сніжнянський машинобудівний завод" сплатив до бюджету "ДНР" понад 32 мільйона російських рублів. Завод також здійснював передачу на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званого "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

"Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України", - поінформували у спецслужбі.

Так, зараз триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що Антимонопольний комітет розслідує справу про отримання компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) і державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над виробником авіаційних двигунів ПАТ "Мотор Січ".

Як писало РБК-Україна, в квітні 2018 року співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "Мотор Січ". Так, відомство підозрює екс-регіонала, почесного президента машинобудівного заводу "Мотор Січ", народного депутата Ввячеслава Богуслаєва (депутатська група "Воля народу") в незаконному продажі 56% акцій підприємства китайської компанії Skyrizon.