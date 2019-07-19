Итоги дня: 19 июля

После обысков в Борисполе задержали первого замммэра, курс доллара резко упал и другие новости
- Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража
- Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города
- Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию
- Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "Донецкой народной республики"
- Курс доллара на межбанке по состоянию на 15:15 19 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 31 копейку до 25,74 грн/доллар, в покупке до 25,72 грн/доллар
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Чрезвычайных и Полномочных послов Украины
- О том, как прошла очередная избирательная кампания в Украине и технологиях, применяемых на этих выборах - в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины
- Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, неуместно
- Пенсии в Украине будут повышаться еще несколько раз и правительство анонсировало очередное повышение минимальных выплат уже с 1 декабря
- У министра обороны Степана Полторака, которого 19 июля "толкнул" президент Владимир Зеленский, рассказали, как все на самом деле происходило
- В Польше девочка из Украины родила ребенка, отцом которого стал ее насильник
- Почетный Патриарх Филарет оскорбился из-за информации о том, что якобы на его здоровье повлиял какой-то препарат, выписанный врачами. Он назвал это спекуляциями и заверил, что здоров и полон сил
- Погода в Украине на выходные, 20 и 21 июля, ожидается жаркой, однако, местами возможны дожди