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Итоги дня: 19 июля


После обысков в Борисполе задержали первого замммэра, курс доллара резко упал и другие новости

  • Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража 
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города 
  • Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию
  • Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
  • Курс доллара на межбанке по состоянию на 15:15 19 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 31 копейку до 25,74 грн/доллар, в покупке до 25,72 грн/доллар
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении  Чрезвычайных и Полномочных послов Украины
  • О том, как прошла очередная избирательная кампания в Украине и технологиях, применяемых на этих выборах - в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины
  • Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, неуместно 
  • Пенсии в Украине будут повышаться еще несколько раз и правительство анонсировало очередное повышение минимальных выплат уже с 1 декабря 
  • У министра обороны Степана Полторака, которого 19 июля "толкнул" президент Владимир Зеленский, рассказали, как все на самом деле происходило 
  • В Польше девочка из Украины родила ребенка, отцом которого стал ее насильник
  • Почетный Патриарх Филарет оскорбился из-за информации о том, что якобы на его здоровье повлиял какой-то препарат, выписанный врачами. Он назвал это спекуляциями и заверил, что здоров и полон сил 
  • Погода в Украине на выходные, 20 и 21 июля, ожидается жаркой, однако, местами возможны дожди
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность В Ровно произошел взрыв возле жилого дома
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