На вихідних Україну накриє спека

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується до +31

Погода в Україні на вихідні, 20 та 21 липня, очікується спекотною, проте, місцями можливі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні 20 липня

У суботу, 20 липня, на більшості території країни очікується суха та сонячна погода, дощі можливі лише у західних областях. Найтепліше завтра буде на півдні - вдень в Херсоні та Миколаєві до +31, в Одесі та Запоріжжі - до +30. У Криму завтра вдень очікується до +29. Вночі на півдні температура опуститься до +14+18 градусів. На сході країни завтра очікується до +29, вночі температура опуститься до +12. У центральних областях завтра також до +29 градусів вдень, вночі - від +13. На заході України 20 липня очікується до +28 вдень, вночі температура місцями опуститься до +11. На півночі завтра до +28 тепла вдень, вночі від +12.

Погода у Києві 20 липня

У Києві 20 липня очікується від +26 до +28 градусів тепла вдень та від+14 до +16 вночі. Вітер південно-східний 3-8 м/с, без опадів.

Погода в Україні 21 липня

У неділю, 21 липня, в Україні очікується спекотна погода з дощами на заході країни. Найтепліше буде на півдні - в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі - до +31 градусу тепла вдень, вночі +16+18, у Криму температура повітря також підніметься до +31 градусу. На сході країни та у центрі 21 липня очікується до +29 градусів вдень, вночі - від +14. На півночі у неділю вдень очікується до +28, вночі - від +14, на заході - до +29 вдень та від +13 вночі.

Погода у Києві 21 липня

У Києві у неділю очікується суха та сонячна погода. Вдень температура повітря очікується від +27 до +29, вночі від +15 до +17, вітер західни 5-10 м/с.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що за даними синоптика Наталки Діденко до України знову йде похолодання. За прогнозами синоптика темпераутра повітря почне суттєво падати з 23 липня.