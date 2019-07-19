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Курс долара різко впав перед виборами

Новини » Фінанси    19.07.2019 - 15:26
Курс долара різко впав перед виборами
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 30 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 15:15 19 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 31 копійку до 25,74 грн/долар, купівлі до 25,72 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 34 копійки до 28,89 гривень за євро.

За станом на 15:15 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,7250    25,7450

EUR/UAH     28,8788    28,8987

RUB/UAH     0,4078       0,4086

Курс долара різко впав перед виборами

Нагадаємо, 18 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,0450 - 26,0550 грн/долар, євро 29,2120 - 29,2345 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Відзначимо, глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути. "Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс. Він формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує це робити сьогодні", - сказав Смолій.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Долар і євро знижуються на готівковому ринку Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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