Курс долара різко впав перед виборами

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 30 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 15:15 19 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 31 копійку до 25,74 грн/долар, купівлі до 25,72 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 34 копійки до 28,89 гривень за євро.

За станом на 15:15 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7250 25,7450

EUR/UAH 28,8788 28,8987

RUB/UAH 0,4078 0,4086

Нагадаємо, 18 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,0450 - 26,0550 грн/долар, євро 29,2120 - 29,2345 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Відзначимо, глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути. "Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс. Він формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує це робити сьогодні", - сказав Смолій.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.