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Підсумки дня: 19 липня

Новини » Інше    19.07.2019 - 18:13

Підсумки дня: 19 липня

Після обшуків в Борисполі затримали першого замера, курс долара різко впав та інші новини

  • Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу 
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста 
  • Спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроект №6449 про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію
  • Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність самопроголошеної "Донецької народної республіки" 
  • Курс долара на міжбанку за станом на 15:15 19 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 31 копійку до 25,74 грн/долар, купівлі до 25,72 грн/долар
  • Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України 
  • Про те, як минула чергова виборча кампанія в Україні та технологіях, що застосовали на цих виборах - в колонці головного редактора РБК-Україна Сергія Щербіни
  • Віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін заявив, що присутність президента Росії Володимира Путіна на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни, недоречна
  • Пенсії в Україні підвищуватимуть ще кілька разів і уряд анонсував чергове підвищення мінімальних виплат вже з 1 грудня
  • У міністра оборони Степана Полторака, якого 19 липня "штовхнув" президент Володимир Зеленський, розповіли, як все насправді відбувалося 
  • У Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину, батьком якого став її ґвалтівник
  • Почесний Патріарх Філарет образився через інформацію про те, що нібито на його здоров'я вплинув якийсь препарат, виписаний лікарями. Він назвав це спекуляціями і запевнив, що здоровий і сповнений сил
  • Погода в Україні на вихідні, 20 та 21 липня, очікується спекотною, проте, місцями можливі дощі
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