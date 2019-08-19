Україна та Ізраїль розширять вільну торгівлю на сферу послуг

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)

Сукупний товарообіг між країнами складає 1 млрд доларів

Україна та Ізраїль домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента України, сукупний товарообіг між країнами складає 1 мільярд доларів.

Прямий ефір виступів Володимир Зеленський та Беньяміна Натаньяху Опубліковано Юлією Мендель Понеділок, 19 серпня 2019 р.

"Ми детально обговорили торгово-економічні відносини, наш сукупний оборот перевищив 1 млрд доларів. Не сумніваюся, скоро ця цифра значно збільшиться завдяки угоді про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем ... Ми також домовилися без затримок розпочати роботу по розширенню угоди на сферу послуг", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України і ізраїльським Кнесетом.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

Раніше заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Україна очікує за наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків. Він підкреслював, що угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн.

Підкреслимо, після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем скасують мита для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.