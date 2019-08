Україну накрило радіоактивну хмару після вибуху ракети в РФ

Хмара накрила більшу частину південно-східних і центральних регіонів країни, а також Крим

Після вибуху ракети під час випробувань під Северодвінську Архангельської області (Росія) радиационое хмара кілька днів знаходився над територією України. Про це свідчить карта, оприлюднена виконавчим секретарем Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассины Зербо у Twitter.

На ній видно, що радіоактивна хмара перебувала над територією України з 15 по 18 серпня. Зокрема, мова йде про більшої частини південно-східних регіонів, окупованому Криму, а також частини центральних районів країни.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls