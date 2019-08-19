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Україну накрило радіоактивну хмару після вибуху ракети в РФ

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 17:14
Україну накрило радіоактивну хмару після вибуху ракети в РФ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хмара накрила більшу частину південно-східних і центральних регіонів країни, а також Крим

Після вибуху ракети під час випробувань під Северодвінську Архангельської області (Росія) радиационое хмара кілька днів знаходився над територією України. Про це свідчить карта, оприлюднена виконавчим секретарем Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассины Зербо у Twitter.

На ній видно, що радіоактивна хмара перебувала над територією України з 15 по 18 серпня. Зокрема, мова йде про більшої частини південно-східних регіонів, окупованому Криму, а також частини центральних районів країни.

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби".

За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Представники американської розвідки пов'язують вибух у Росії під Архангельськом з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році.

Крім того, дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Северодвінську. Російські чиновники назвали причиною відмови передавати інформацію "проблеми з мережею і зв'язком".

Дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети в Северодвінську Росія назвала Україну одним зі своїх найбільших боржників
Новини України ВибухракетарадиацияРосійська Федерація
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