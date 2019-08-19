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Фінляндія відхилила позов екологів і дозволила будувати "Північний потік-2"

Новини » Економіка    19.08.2019 - 16:59
Фінляндія відхилила позов екологів і дозволила будувати "Північний потік-2"
Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Суд не знайшов підстав для заборони на будівництво газопроводу

Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив у силі рішення регіональної влади, за яким російський проект Nord Stream 2 AG може провести дві труби газопроводу по території економічної зони Фінляндії. Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Зареєстрована в Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на рішення Регіонального управління органів державної влади в адміністративний суд міста Вааса, який, у свою чергу, відмовився її розглядати. Причина відмови полягає в тому, що суд визнав територіальну діяльність екологічної організації не поширюється на економічну зону Фінляндії.

Вищий адміністративний суд невідкладно розглянув апеляцію. Згідно з висновком суду, процедура оцінки впливу будівництва газопроводу на навколишнє середовище, що стосується економічної зони Фінляндії, була проведена у відповідності з міжнародними угодами.

Зазначимо, що маршрут "Північного потоку-2" повинен проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Зараз він має дозволи від усіх країн, води яких він перетинає, крім Данії. Хоча "Газпром" завершив понад 70% проекту "Північний потік 2", з квітня 2017 року він очікує розгляду заявок від влади Данії на прокладку між 147 і 175 км через данські води.

Нагадаємо, оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заявку за маршрутом в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм. У той же час компанія зберегла заявку для отримання дозволу за маршрутом на північний захід від острова, а також заявка по маршруту до південно-схід від нього.

Як повідомляло РБК-Україна, проект газопроводу "Північний потік-2" можуть відкласти на 8 місяців на вимогу Данії.

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Новини України ГазпромФинляндияСеверный поток-2
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