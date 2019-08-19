Росія назвала Україну одним зі своїх найбільших боржників

Фото: Прапори України і Росії (УНІАН)

Російський Мінфін враховує "борг Януковича" на 3 млрд доларів, який Україна не визнає

Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргудержав перед Росією на 1 травня 2019 року, в т. ч. офіційні претензії до України. Про це йдеться у проспекті суверенних єврооблігацій Росії на сайті російського Мінфіну.

Згідно з документом, загальна заборгованість по державних кредитах становила 39,4 млрд доларів. На першому місці знаходиться Білорусь (за даними російських ЗМІ - 7,55 млрд доларів), на другому - Україна 3,7 млрд доларів.

На думку Москви, Київ залишається винен 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які були випущені урядом Віктора Януковича і придбані Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям у грудні 2015 року.

У березні 2017 року Високий суд Англії задовольнив позов Росії на суму 3,075 млрд доларів (у т. ч. відсотки 75 млн доларів). Однак у червні 2017 року Україна оскаржила це рішення, в тому числі на тій підставі, що облігації були випущені під тиском Росії. Мінфін Росії вважає, що це була двостороння міжурядова позика. Очікується, що апеляція буде розглянута не раніше грудня 2019 року.

Також Росія враховує борг України на 0,61 млрд доларів, який утворився на початку 1990-х років за поставки російського газу. У 1997 році сторони домовилися в рамках розділу Чорноморського флоту, що цей борг погашатиметься в безгрошовій формі шляхом щорічного заліку 97,8 млн доларів за оренду Росією бази Чорноморського флоту в Криму. Останній взаємозалік відбувся в березні 2014 року, а після окупації Криму заліки не проводились.

Також серед найбільших боржників Росії, які називає російський Мінфін, знаходяться Венесуела - 3,5 млрд доларів, Куба - 3,2 млрд доларів, Бангладеш (2,0 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, в 2019 році Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торгових партнерів України. За підсумками кварталу найбільшим торговим партнером став Китай - 2,643 млрд доларів і 10,2% від загального обсягу. Росія опинилася на другому місці (2558,7 млрд доларів і 9,8%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Як повідомляло РБК-Україна, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами в 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними Держстату, найбільшу частку у зовнішній торгівлі посідають країни Європейського Союзу (41,9%).