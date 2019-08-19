Адвокат Балуха заявив про зникнення політв'язня

Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Адвокат не знає, де знаходиться Балух

Адвокат українського політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе заявив, що йому невідомо де перебуває його підзахисний. Про це Дінзе написав на сторінці в Facebook.

Зокрема, адвокат зазначив, що поки невідомо, чи прибув Балух до Москви.

"У СІЗО №2 "Бутирка" Балуха В. Г. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів інформації про прибуття Балуха В. Г. в Москву, за типом зуб даю, прошу не сприймати всерйоз", - написав Дінз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю вранці 16 серпня Володимира Балуха вивезли в Москву з колонії №4 міста Торжок Тверської області. Адвокат політв'язня Ольга Дінзе заявляла, що Балуха могли направити в слідчий ізолятор "Лефортово" або "Бутирка".

Також РБК-Україна повідомляло, що Володимир Балух останні 4 місяці перебував у російській колонії №4 міста Торжок. 4 серпня українського політв'язня помістили в штрафний ізолятор колонії, де він повинен був знаходитися 15 діб. Для Балуха це стало шосте потрапляння в ШІЗО колонії.