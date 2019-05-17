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17.05.2019 - 17:48
Підсумки дня: 17 травня
Спікер Верховної ради України
Андрій Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції
. Коаліція перестала існувати
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку
Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін оголосив про свою відставку
Літак, який летів з Києва до Єгипту,
здійснив екстрену посадку в Одесі
через повідомлення про мінування
Нардеп Ірина Луценко
йде з посади представника президента
Петра Порошенка у Верховній раді
Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи
для запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G)
Військова прокуратура затримала групу посадових осіб
на чолі в. о. голови державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка
Окружний адміністративний суд Києва відкрив ще одне провадження
щодо забороні чинному президенту Петру Порошенку на виїзд з України
В поліклініці Москви невідома жінка залишила дівчинку віком близько трьох років. Коли дівчинку вдалося розговорити,
дитина заговорила українською мовою
Померла Grumpy Cat - та сама легендарна "сердита кішка"
, яка прославилася в 2012 році, коли брат власниці тварини розмістив її знімки на сайті Reddit
Середньодобова температура повітря в Києві з 13 травня перевищує 15 градусів тепла, що знаменує
початок метеорологічного літа
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В роботі Instagram стався збій
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Іран відмовився від переговорів з Трампом
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