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Суд почав ще одне провадження щодо заборони Порошенку залишати Україну

Новини » Політика    17.05.2019 - 12:36
Суд почав ще одне провадження щодо заборони Порошенку залишати Україну
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Заборону Порошенку і топ-чиновникам залишати Україну розглянуть у спрощеному порядку

Окружний адміністративний суд Києва відкрив ще одне провадження щодо забороні чинному президенту Петру Порошенку на виїзд з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд відкрив провадження у справі за позовом до Національної поліції, СБУ і Держприкордонслужби про заборону виїзду топ-чиновників з України після виборів. Справа буде розглядатися в порядку спрощеного провадження.

Також повідомляється, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність поліції і СБУ за невжиття заходів для забезпечення захисту нацбезпеки і не протидії організованій злочинності топ-чиновниками, які могли здійснювати корупційні злочини.

Серед третіх осіб, крім Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана вказано більше 50 народних депутатів президентської фракції, більше 40 членів уряду, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також судді Верховного суду і члени ВККС. Загалом в списку 180 топ-чиновників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти Порошенка подали перший після програшу на виборах позов до Верховного суду.

До цього суд відкрив провадження за позовом журналіста Олександра Дубінського, який також просить заборонити чиновникам і політикам виїжджати за кордон протягом одного року після виборів.

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