Порошенко схвалив підготовку до запуску мереж 5G

Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко підписав указ про заходи щодо впровадження 5G

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента у Facebook.

Порошенко зазначив, що Україна запровадила стандарти зв'язку 3G і 4G протягом п'яти років, в той час як більшості інших країн було потрібно більше 10 років.

"Сьогодні, у всесвітній день радіозв'язку, у нас історична подія: розуміючи, що зв'язок 5G в 2020 запрацює в більшості країн ЄС, підписую сьогодні указ президента, який чітко визначить графік запуску зв'язку п'ятого покоління в 2020 році і в Україні", - додав Порошенко .

Нагадаємо, Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою в світі ще на початку квітня 2019 року. Нова мережа дозволить обмінюватися інформацією в 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.

Відзначимо, цього тижня Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким буде істотно підвищена рентна плата за користування радіочастотами.

