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Клімкін оголосив про відставку

Новини » Політика    17.05.2019 - 15:15
Клімкін оголосив про відставку
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін в понеділок направить заяву Верховній раді

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Клімкін наголосив, що сьогодні написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить її Верховній Раді і новому президенту.

"Я вважаю, що так правильно ... У нього (Зеленського, - ред.) має бути право на свою зовнішньополітичну команду. Але я сказав, що готовий допомагати там, де це буде потрібно, і там, де збігаються наші принципи", - підкреслив Клімкін.

Він також додав, що має намір йти в парламент з командою, з якою розділяє принципи і бачення.

Клімкін став міністром закордонних справ України в червні 2014 року. До цього займав пост посла України в Німеччині. В цілому, в українській дипломатії працював з середини 1990-х.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп Ірина Луценко йде з поста представника президента у Верховній раді.

До цього стало відомо, що перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко йде з посади уповноваженого президента з мирного врегулювання на Донбасі та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.
 

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