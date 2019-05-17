Затримано в.о. голови Держслужби зайнятості

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Правоохоронці затримали групу посадових осіб за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення

Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі в. о. голови державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора Юрія Луценка в Facebook.

Правоохоронці затримали їх за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, 7 травня чинний президент Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова. 15 травня Національне антикорупційного бюро України повідомило колишньому командувачу Національної гвардії Аллерову про підозру у розкраданні понад 81 млн гривень. Детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу, затриманих напередодні. Пізніше стало відомо, що гендиректора "Укрбуду" відпустили з-під варти.

Аллерова підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардейцев в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

Сьогодні Солом'янський районний суд Києва обрав Аллерову запобіжний захід.