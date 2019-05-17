Літак Київ-Єгипет здійснив екстрену посадку в Одесі

Ілюстративне фото (windrose.aero)

Повідомлення про "замінування" надійшло відразу після вильоту з Києва, приблизно о 3:30

Літак, який летів з Києва до Єгипту, здійснив екстрену посадку в Одесі через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-еш-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту.

Рішення про екстрену посадку було пов'язано з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, нібито перебували на борту літака. Воно надійшло відразу після вильоту з Києва, приблизно в 3:30.

Приблизно в 4:00 авіалайнер приземлився в Одесі, де простояв більше шести годин. Вибухівку фахівці не знайшли, і в 10:20 літак знову злетів і відправився в Єгипет.

Крім того, сьогодні в прес-службі Одеської поліції повідомили про мінування восьми готелів. Зокрема, о 09:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що вісім готелів, розташованих у Приморському та Київському районах, заміновані.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.

Нагадаємо, 16 травня поліцейські перевіряли повідомлення про мінування десяти об'єктів на території Одеси. Інформація про "мінування" не підтвердилася.