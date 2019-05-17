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Луценко йде з посади представника президента в Раді

Новини » Політика    17.05.2019 - 12:14
Луценко йде з посади представника президента в Раді
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Луценко подала Порошенку заяву про звільнення

Нардеп Ірина Луценко йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній раді. Про це вона повідомила в кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко повідомила, що подала чинному президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади представника в парламенті. Дружина нинішнього генпрокурора Юрія Луценка і один з найбільш видних представників БПП обіймала цю посаду з квітня 2017 року.

Відзначимо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді. Зокрема, він визнав, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Адміністрації президента повідомили, що перший заступник голови АП Віталій Ковальчук пішов у відставку. Також повідомлялося, що він вирішив піти після призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Відзначимо, в адміністрації Порошенка він відповідав за зв'язки з Кабінетом міністрів і регіонами.

 

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