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До Києва прийшло метеорологічне літо

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 12:28
До Києва прийшло метеорологічне літо
Фото: Андріївський узвіз у Києві (РБК-Україна)

Про початок літа офіційно оголосили столичні метеорологи

Середньодобова температура повітря в Києві з 13 травня перевищує 15 градусів тепла, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначається в повідомленні, таким чином метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на один день раніше середньостатистичних показників. Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше - у 1990 і 2001 роках - 7 червня, розповіли в обсерваторії.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Водночас Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, заявила, що літо в Україні скоротилося до 2-2,5 місяців. Мартазінова стверджує, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

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