Підсумки дня: 17 квітня

• Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00

• Лефортівський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою останнім вісьмом українським військовополоненим морякам до кінця липня

• Кабінет міністрів припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД)

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• Солом'янський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова на 45 днів утримання під вартою з можливістю внесення застави 7 млн 111 тис. гривень

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• Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі, в результаті якої обвалилися дах і шпиль

• Російський письменник-опозиціонер Дмитро Биков впав у кому. 17 квітня він був госпіталізований в лікарню Уфи з підозрою на інсульт.

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