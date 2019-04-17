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Гройсман поставив "Нафтогазу" ультиматум щодо ціни на газ

Новини » Енергетика    17.04.2019 - 12:05
Гройсман поставив "Нафтогазу" ультиматум щодо ціни на газ
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Рішення про зниження ціни на газ має бути прийняте до 24 квітня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на газ для населення. Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман розцінив заяву менеджменту "Нафтогазу" про зростання ціни на газ для населення з 1 травня як шантаж. Він підкреслив, що ринкові ціни на європейському ринку мають обумовити зниження ціни на газ для українських споживачів.

"Або "Нафтогаз" встановлює ціну нижче, ніж 8,55 гривень (за кубометр, - ред.) з травня ... До 24 квітня НАК повинен повідомити, що ціна буде нижчою. Якщо цього не станеться, я ініціюю відставку керівництва "Нафтогазу", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення, так як вона суперечить покладеним на компанію спеціальним зобов'язанням.

Відзначимо, "Нафтогаз" з середини березня наполягає на зниженні цін на газ для населення шляхом скасування режиму ПСО.
 

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