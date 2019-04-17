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Собор Паризької Богоматері закриється на шість років

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 17:03
Собор Паризької Богоматері закриється на шість років
Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Поки неясно, де будуть працювати 67 співробітників Нотр-Дама в період відновлення собору

Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі, в результаті якої обвалилися дах і шпиль. Про це повідомляє Le Figaro.

Настоятель Нотр-Дама Патрік Шові повідомив, що "частина собору була дуже пошкоджена" внаслідок пожежі. Також він зазначив, що поки неясно, де будуть працювати 67 співробітників Нотр-Дама в період відбудови собору.

Нагадаємо, пожежа в Нотр-Дам де Парі сталася 15 квітня. В результаті пожежі постраждали двоє правоохоронців і один пожежний. Вже є кілька версій причини займання собору. Зокрема, пожежники вважають, що це сталося через роботу з реставрації будівлі. За версією прокуратури, свідоцтва навмисного підпалу собору Паризької Богоматері немає.

Сьогодні криміналісти, які працюють на місці пожежі в Соборі Богоматеріназвали ймовірну причину інциденту. Вони вважають, що причиною пожежі є проблема з електрикою.

РБК-Україна писало, що вчора президент Франції Еммануель Макрон звернувся до французького народу із закликом всім разом відновити собор Богоматері в Парижі. Він анонсував, що Нотр-Дам де Парі буде відновлений протягом 5 років. Станом на 17 квітня, сума пожертвувань на реконструкцію після пожежі собору досягла майже 1 млрд євро.

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