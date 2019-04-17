Итоги дня: 17 апреля

• Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

• Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей последним восьмерым украинским военнопленным морякам до конца июля

• Кабинет министров прекратил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ)

• Премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения

• Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова на 45 дней содержания под стражей с возможностью внесения залог 7 млн 111 тыс. Гривен

• Украинцы задаются вопросом, как можно попасть на дебаты на НСК "Олимпийский". Как это можно сделать 19 апреля – детально рассказываем в материале.

• Экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции

• Уляна Супрун заявила, что ее Instagram хотели взломать из Москвы. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook

• Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара, в результате которого обвалились крыша и шпиль

• Российский писатель-оппозиционер Дмитрий Быков впал в кому. 17 апреля он был госпитализирован в больницу Уфы с подозрением на инсульт

• Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Так, российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым или же оставил один из своих поясов