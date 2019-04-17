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Суд в РФ продовжив арешт усім українським морякам

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 18:39
Суд в РФ продовжив арешт усім українським морякам
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Арешт продовжили до кінця липня

Лефортівський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою останнім вісьмом українським військовополоненим морякам до кінця липня. Про це повідомляє "Громадське"

Зокрема, арешт до 24 липня продовжили Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку.

Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.

Раніше арешт продовжили морякам Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Варімезу, Сергію Чулибі, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

 
Лефортівський суд, військовополонені 17.04.19

Разом з родичами вітаємо хлопців оплесками. Переконана, хлопцям надзвичайно потрібна наша підтримка!

Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 16 квітня 2019 р.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило протест через рішення суду в РФ про продовження терміну тримання під вартою длявійськовополонених українських моряків.

Українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону.

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