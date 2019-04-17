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Порошенко згоден на дебати о 19:00 в п'ятницю

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 13:53
Порошенко згоден на дебати о 19:00 в п'ятницю
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Порошенка кличуть людей на НСК і просять заповнити анкету

Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Про це йдеться на сторінці Порошенко2019 у Facebook.

У Порошенка закликали людей прийти на стадіон 19 квітня о 19:00.

"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.

Через посилення заходів безпеки глядачі будуть допускатися на стадіон за попередньою реєстрацією.

"Якщо ви готові підтримати свого кандидата, то заповнюйте анкету і вам подзвонить хтось з наших волонтерів", - йдеться в повідомленні.

Порошенко згоден на дебати о 19:00 в п'ятницю

Нагадаємо, 16 квітня у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.

РБК-Україна писало, що 15 квітня спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу повідомив, що Порошенко пропонує Зеленському провести передвиборні дебати на НСК "Олімпійський" між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь у дебатах у студії "Суспільного".

При цьому в штабі Зеленського заявили, що вважають недоцільним пропозицію Порошенка про проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00.

 

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