Порошенко згоден на дебати о 19:00 в п'ятницю

У Порошенка кличуть людей на НСК і просять заповнити анкету
Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Про це йдеться на сторінці Порошенко2019 у Facebook.
У Порошенка закликали людей прийти на стадіон 19 квітня о 19:00.
"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.
Через посилення заходів безпеки глядачі будуть допускатися на стадіон за попередньою реєстрацією.
"Якщо ви готові підтримати свого кандидата, то заповнюйте анкету і вам подзвонить хтось з наших волонтерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 квітня у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.
РБК-Україна писало, що 15 квітня спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу повідомив, що Порошенко пропонує Зеленському провести передвиборні дебати на НСК "Олімпійський" між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь у дебатах у студії "Суспільного".
При цьому в штабі Зеленського заявили, що вважають недоцільним пропозицію Порошенка про проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00.