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Суд заарештував Крючкова

Новини » Політика    17.04.2019 - 17:48
Суд заарештував Крючкова
Фото: суд по Крючкову (РБК-Україна)

Суд заарештував екс-нардепа Крючкова з заставою 7 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова на 45 днів утримання під вартою з можливістю внесення застави 7 млн 111 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна.

Також суд зобов'язав Крючкова здати закордонні паспорти. Оголошував рішення суддя Максим Вишняк. Зазначимо, сторона обвинувачення просила заставу майже 347 млн гривень. Прокурор повідомив, що Крючков заволодів коштами на суму 198 млн гривень, а в цілому держава зазнала збитків на 346 млн гривень.

"Організував схему виведення коштів, які повинні піти на погашення заборгованості ВАТ ''Запоріжжяобленерго''. Заволодів коштами на суму 198 млн грн. Всього держава зазнала збитків на 346 млн грн... Кому і що він передавав, слідство поки не встановило, раніше він ніколи не давав докладних свідчень", - додав прокурор.

Нагадаємо, Крючков був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку та його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

15 квітня Крючков був екстрадований в Україну. Глава держави назвав його повернення - "передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського".

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