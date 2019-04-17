Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна вийшла з угоди, яка регламентувала співробітництво в оборонці

Кабінет міністрів припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін вирішив припинити дію угоди про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки від 1995 року. Крім того, припиняється дія протоколу про внесення змін і доповнень до відповідної угоди.

Зазначимо, це угода була підписана для зміцнення і розвитку співробітництва країн СНД у сфері оборони.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у січні-березні 2019 року скоротився ще на 5% - до 4,3 млрд доларів.

У лютому 2019 року Україна вийшла з координаційних органів СНД. Протягом останніх місяців Київ працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених в рамках співдружності. Зазначимо, з 1 квітня між Україною і Російською Федерацією більше не діє договір про дружбу.