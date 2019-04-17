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Екс-президент Перу спробував застрелитися при затриманні

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 16:37
Екс-президент Перу спробував застрелитися при затриманні
Фото: Алан Гарсія (wikipedia.org)

Повідомляється, що екс-президента доставили в лікарню в Лімі

Екс-президент Перу Алан Гарсія вистрілив у себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство EFE.

Інцидент стався в його будинку в Лімі. Гарсія, за першими даними, вистрілив собі в шию. Повідомляється, що екс-президента доставили в лікарню в Лімі. Про тяжкість його поранень не повідомляється. Гарсія обіймав посаду президента Перу двічі: у 1985-1990 і 2006-2011 роках.

Його підозрюють в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. У Латинській Америці ця компанія витратила сотні мільйонів доларів на підкуп високопоставлених чиновників, міністрів і президентів для отримання вигідних державних контрактів.

У березні 2018 року президент Перу Педро Пабло Кучинського оголосив про рішення покинути свій пост після загрози імпічменту. Скандал, який призвів до спроби імпічменту Кучинського в грудні, розгорівся після публікації відомостей про те, що дві пов'язані з ним фірми отримували великі суми грошей від компанії Odebrecht.

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