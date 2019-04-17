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Підсумки дня: 17 квітня

Новини » Інше    17.04.2019 - 19:06

Підсумки дня: 17 квітня

• Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00

 • Лефортівський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою останнім вісьмом українським військовополоненим морякам до кінця липня

 • Кабінет міністрів припинив для України дію військової угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД)

 • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на газ для населення

 • Солом'янський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова на 45 днів утримання під вартою з можливістю внесення застави 7 млн 111 тис. гривень

 • Українці задаються питанням, як можна потрапити на дебати на НСК "Олімпійський". Як це можна зробити 19 квітня - детально розповідаємо у матеріалі

 • Екс-президент Перу Алан Гарсія вистрілив у себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції

 • Уляна Супрун заявила, що її Instagram хотіли зламати з Москви. Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook

 • Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі, в результаті якої обвалилися дах і шпиль

 • Російський письменник-опозиціонер Дмитро Биков впав у кому. 17 квітня він був госпіталізований в лікарню Уфи з підозрою на інсульт. 

 • Василю Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Так, російський промоутер Володимир Хрюнов вимагає, щоб український боксер вийшов на ринг з його підопічним Романом Андрєєвим або ж залишив один зі своїх поясів 

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