Підсумки дня: 16 січня

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти мера Києва

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити справу проти мера столиці Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Засідання суду відбулося 29 грудня 2018. У прес-службі Кличка розповіли, що йдеться про зловживання мером Києва владою і службовим становищем. При цьому поки невідомо, хто є позивачем у справі.

Повідомляється, що в НАБУ проігнорували рішення суду, що стало причиною подачі чергової скарги в суд на бездіяльність Бюро.

Пожежу в урядовому кварталі локалізовано

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

У Києві рятувальники локалізували пожежу в Печерському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що у 16:47 пожежу у відселеній будівлі на вулиці Хрещатик, 1/2 локалізовано. Зараз на місці працює близько 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 працівника особового складу.

Нагадаємо, 16 січня в 15:21 в оперативно-координаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві надійшла заявка про пожежу на вулиці Хрещатик, 1/2. У МВС повідомили, що горить дах триповерхового відселеного будинку. Площа пожежі становить близько 400 кв. м. Існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований п'ятиповерховий будинок.

Українці з березня будуть отримувати житлові субсидії готівкою, - Рева

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Кабінет міністрів має намір внести зміни в систему монетизації житлових субсидій, передбачивши їх виплату в грошовій формі вже з березня 2019 року, про це РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже у готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - розповів Андрій Рева.

Міністр пояснив, що паралельно буде запущено два механізму монетизації - готівковий і безготівковий.

"Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів підвищити тарифи

Фото: Залізнична каса (РБК-Україна)

Залізничний монополіст "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також на перевезення вантажів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Залізничні плани: як "Укрзалізниця" планує підвищити ціни на перевезення в 2019 році".

Згідно з проектом фінплану компанії, у 2019 році "Укрзалізниця" планує отримати понад 109 млрд гривень чистого доходу. Це може виявитися майже на 28% більше, ніж компанія очікується отримати за підсумками 2018 року.

Левову частку цих коштів - понад 89 млрд гривень - УЗ планує заробити за рахунок перевезення вантажів. Отримати таку суму в компанії мають намір, у тому числі, за рахунок подорожчання вартості послуг. Протягом цього року пропонується чотири рази підвищувати тарифи на перевезення вантажів з урахуванням зростання цін на промислову продукцію в 2018 році (індекс цін виробників промпродукції). Зокрема, з 1 лютого на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Синоптик попередила про різку зміну погоди

Коллаж РБК-Украина

Відомий народний синоптик Наталка Діденко оприлюднила невтішний прогноз погоди для українців на найближчі дні. "Погодні новини" вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

У ніч з 16 на 17 січня на більшості території України очікуються морози - від -5 до -12 градусів. Лише на заході буде близько нуля. А вже вдень - 17 січня значно потеплішає - від +1 до +5 градусів. Лише на сході та подекуди в центрі будуть триматися морози -1-4 градуси.

Однак на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів.

Де і як відпочивали на зимових канікулах 2019 українські зірки (фото)

Коллаж РБК-Украина

Українські зірки втекли геть від зими в теплі краї і на екзотичні курорти, звідки регулярно радують своїх шанувальників фото і відео з відпочинку. Правда, знайшлися і ті, хто вирішив залишитися в Україні чи поїхати в різдвяну Європу. Які напрямки і країни обрали знаменитості розповість LITE.