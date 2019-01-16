Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти мера Києва

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Йдеться про зловживання владою і службовим становищем

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити справу проти мера столиці Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Засідання суду відбулося 29 грудня 2018. У прес-службі Кличка розповіли, що йдеться про зловживання мером Києва владою і службовим становищем. При цьому поки невідомо, хто є позивачем у справі.

Повідомляється, що в НАБУ проігнорували рішення суду, що стало причиною подачі чергової скарги в суд на бездіяльність Бюро. Скарга задоволена частково, сказала прес-секретар суду Яна Квітченко. Рішення було прийнято слідчим суддею. Суд зобов'язав НАБУ не пізніше 24 годин після одержання копій ухвали, внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Представники НАБУ на засідання суду не з'явилися, повідомила Квітченко, однак надіслали свої пояснення з приводу скарги.

Нагадаємо, раніше НАПК внесло припис Київському міському голові Віталію Кличку. Припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" у Київській міській раді.