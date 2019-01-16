Пожежу в урядовому кварталі локалізовано

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежу локалізовано на площі 700 м квю

У Києві рятувальники локалізували пожежу в Печерському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що у 16:47 пожежу у відселеній будівлі на вулиці Хрещатик, 1/2 локалізовано. Пожежу локалізовано на площі 700 кв. м.

Зараз на місці працює близько 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 працівника особового складу.

Нагадаємо, 16 січня в 15:21 в оперативно-координаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві надійшла заявка про пожежу на вулиці Хрещатик, 1/2.

У МВС повідомили, що горить дах триповерхового відселеного будинку. Площа пожежі становить близько 400 кв. м. Існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований п'ятиповерховий будинок.

Повідомлялося, що вогонь дуже швидко поширюється, адже будівля старої забудови - всі перекриття дерев'яні. Крім того, немає можливості під'їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову, шо значно ускладнює роботу пожежників і гасіння пожежі.