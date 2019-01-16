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Пожежа в урядовому кварталі: існує загроза розповсюдження вогню

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 16:55
Пожежа в урядовому кварталі: існує загроза розповсюдження вогню
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Площа пожежі становить близько 400 кв. м

Через пожежу в будинку в Печерському районі існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 16 січня в 15:21 в оперативно-координаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві надійшла заявка про пожежу на вулиці Хрещатик, 1/2.

У МВС повідомили, що горить дах триповерхового відселеного будинку. Площа пожежі становить близько 400 кв. м. Існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований п'ятиповерховий будинок.

"Вогонь дуже швидко поширюється, адже будівля старої забудови - всі перекриття дерев'яні. Крім того, немає можливості під'їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову. Це значно ускладнює роботу пожежних та гасіння пожежі", - повідомили правоохоронці.

Зараз на місці працює близько 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки, і орієнтовно 70 чоловік особового складу.

 

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у центрі Києва у середу, 16 січня, в урядовому кварталі сталася пожежа.

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