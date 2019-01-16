Итоги дня: 16 января

Суд обязал НАБУ открыть дело против мэра Киева

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело против мэра столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на "5 канал".

Заседание суда состоялось 29 декабря 2018. В пресс-службе Кличко рассказали, что речь идет о злоупотреблении мэром Киева властью и служебным положением. При этом пока неизвестно, кто является истцом по делу.

Сообщается, что в НАБУ проигнорировали решение суда, что стало причиной подачи очередной жалобы в суд на бездействие Бюро.

В правительственном квартале произошел пожар

Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Киеве спасатели локализировали пожар в Печерском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в 16:47 пожар в отселенном здании на улице Крещатик, 1/2 локализован. Сейчас на месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Напомним, 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступила заявка о пожаре на улице Крещатик, 1/2. В МВД сообщили, что горит крыша трехэтажного отселенного здания. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом.

Украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года, об этом РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал Андрей Рева.

Министр пояснил, что параллельно будет запущено два механизма монетизации - наличный и безналичный.

"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифы

Фото: Железнодорожная касса (РБК-Украина)

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" в течение 2019 года намерена несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также на перевозку грузов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Железнодорожные планы: как "Укрзализныця" планирует повысить цены на перевозки в 2019 году".

Согласно проекту финплана компании, в 2019 году "Укрзализныця" планирует получить более 109 млрд гривен чистого дохода. Это может оказаться почти на 28% больше, чем компания ожидается получить по итогам 2018 года.

Львиную долю этих средств - более 89 млрд гривен - УЗ планирует заработать за счет перевозки грузов. Получить такую сумму в компании намерены, в том числе, за счет подорожания стоимости услуг. В течение этого года предлагается четыре раза повышать тарифы на перевозку грузов с учетом роста цен на промышленную продукцию в 2018 году (индекс цен производителей промпродукции). В частности, с 1 февраля на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.

Синоптик предупредила о резкой смене погоды

Коллаж РБК-Украина

Известный народный синоптик Наталка Диденко обнародовала неутешительный прогноз погоды для украинцев на ближайшие дни. "Погодные новости" она опубликовала на своей Facebook-странице.

В ночь с 16 на 17 января на большинстве территории Украины ожидаются морозы от -5 до -12 градусов. Лишь на западе будет около нуля. А уже днем - 17 января значительно потеплеет - от +1 до +5 градусов. Только на востоке и местами в центре будут держаться морозы от -1до -4 градусов.

Однако на Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание. Сначала до дневных -1-8 градусов, а потом и до ночных -10-18 градусов.

Где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды (фото)

Коллаж РБК-Украина

Украинские звезды убежали прочь от зимы в теплые края и на экзотические курорты, откуда регулярно радуют своих поклонников фото и видео с отдыха. Правда, нашлись и те, кто предпочел остаться в Украине или уехать в рождественскую Европу. Какие направления и страны выбрали знаменитости расскажет LITE.