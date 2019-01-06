У Кабміні виключають банківську комісію при монетизації субсидій

Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)

"Ощадбанк" не буде брати комісію з субсидіантів

У Кабінеті міністрів України виключають можливість банківських комісій при монетизації субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення урядового порталу.

Зокрема, у Кабміні офіційно спростували, що "Ощадбанк" буде брати комісію при монетизації субсидій. Крім того, роз'яснили, як взяти участь в монетизації жителям сільської місцевості.

"До "Ощадбанку", якщо він не представлений у вашому населеному пункті, їхати не треба. Через уповноваженого представника управління соцзахисту в сільській/селищній раді можна подати новий пакет документів - у травні 2019 всім чинним субсидіантам, або новим нинішнім заявникам - і фахівці зроблять все самостійно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 січня розпочалася поетапна монетизація субсидій.

Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив старт монетизації субсидій на засіданні 27 грудня.