Українці з березня будуть отримувати житлові субсидії готівкою, - Рева

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Кабмін планує внести зміни у систему монетизації субсидій

Кабінет міністрів має намір внести зміни в систему монетизації житлових субсидій, передбачивши їх виплату в грошовій формі вже з березня 2019 року, про це РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже у готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - розповів Андрій Рева.

Міністр пояснив, що паралельно буде запущено два механізму монетизації - готівковий і безготівковий.

"Сьогодні у нас 4 мільйона одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період, - ред.). Це 6 млрд гривень в місяць будемо видавати готівкою", - уточнив Рева.

При цьому в безготівковій формі субсидії будуть отримувати ті громадяни, які звернулися до управління соціального захисту вже після 1 січня 2019 року.

Детальніше про це читайте незабаром в інтерв'ю Андрія Реви РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 січня 2019 року розпочався перший етап монетизації субсидій. Згідно з рішенням уряду, з 1 січня субсидії будуть монетизовані для тих, вперше звернеться за допомогою.

Як писало РБК-Україна, за словами Реви, монетизація субсидій охопить всіх одержувачів вже в жовтні 2019 року.