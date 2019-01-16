"Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів підвищити тарифи

Фото: Залізнична каса (РБК-Україна)

Підвищення закладено в проекті фінансового плану Укрзалізниці

Залізничний монополіст "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також на перевезення вантажів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Залізничні плани: як "Укрзалізниця" планує підвищити ціни на перевезення в 2019 році".

Згідно з проектом фінплану компанії, у 2019 році "Укрзалізниця" планує отримати понад 109 млрд гривень чистого доходу. Це може виявитися майже на 28% більше, ніж компанія очікується отримати за підсумками 2018 року.

Левову частку цих коштів - понад 89 млрд гривень - УЗ планує заробити за рахунок перевезення вантажів. Отримати таку суму в компанії мають намір, у тому числі, за рахунок подорожчання вартості послуг. Протягом цього року пропонується чотири рази підвищувати тарифи на перевезення вантажів з урахуванням зростання цін на промислову продукцію в 2018 році (індекс цін виробників промпродукції). Зокрема, з 1 лютого на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Доходи від перевезення пасажирів складуть куди скромнішу суму - близько 10,3 млрд гривень. Але "Укрзалізниця" розраховує на зростання вартості квитків з 1 квітня на 12%, і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планує і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

Але всі ці плани мають бути погоджені Міністерством інфраструктури, зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, ціни на квитки в пасажирських поїздах в Україні з 1 жовтня 2018 року зросли на 12%.

Як повідомляло РБК-Україна, в травні 2018 року набув чинності наказ Міністерства інфраструктури України про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення "Укрзалізниці". Згідно з фінансовим планом "Укрзалізниці", планувалося, що підвищення відбудеться у 2018 році двічі. Перший етап був запланований на 1 квітня, але згодом його перенесли на більш пізній термін через узгодження з Державної регуляторної службою і Мінекономрозвитку.