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Бойовики нарощують важке озброєння на Донбасі

Новини » Політика    16.05.2019 - 13:37
Бойовики нарощують важке озброєння на Донбасі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Українська сторона СЦКК заявляє про порушення угод про відведення

На окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння в районі лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що безпілотник місії ОБСЄ зафіксував самохідні гаубиці "Гвоздика" в районі населеного пункту Веденське на Маріупольському напрямку з порушенням договору про відведення озброєнь. Крім того, три гаубиці виявили в Петровському районі Донецька, а також 19 установок "Град" біля Хрустального (колишній Красний Луч) Луганської області.

Також були виявлені два буксирувані міномета в Ірміно і одну РСЗВ "Град" в Брянці на північний захід від Луганська. Крім цього, зафіксовано присутність бойових машин і танків у Новоласпі Донецької області та Ленінському районі Донецька.

Українська сторона СЦКК зазначає, що ці дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації демонструють стійке ігнорування Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі посилили обстріли, а українські військові збили безпілотник.

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