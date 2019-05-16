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У Росії назвали умови контракту на транзит газу по Україні

Новини » Енергетика    16.05.2019 - 14:18
У Росії назвали умови контракту на транзит газу по Україні
Фото: заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський (minenergo.gov.ru)

У Росії заявили, що "Нафтогаз" пропонує умови врозріз з Третім енергопакетом ЄС

Росія зацікавлена в новому контракті на транзит газу по території України на прийнятних економічних умовах і у відповідності з нормами міжнародного права. Про це заявив заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, передають російські ЗМІ.

За його словами, домовленості щодо подальшого транзиту не досягнуто, чому заважає нібито несправедливе рішення арбітражного суду в Стокгольмі. Крім того, Янковський зазначив, що українська сторона пропонує фіксувати обсяги транзиту на той чи інший період часу, що суперечить установкам Третього енергопакету ЄС, який вимагає розподіляти газотранспортні потужності за результатами відповідних аукціонів. У таких аукціонах можуть брати участь всі зацікавлені особи.

"Ми, звичайно, зацікавлені у подальшому використанні української газотранспортної системи, але на прийнятних для нас економічних умовах і в повній відповідності з нормами міжнародного права", - підкреслив Яновський.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв спрогнозував, що відновлення переговорів між Україною і Росією по новому контракту про транзит газу можливо після контактів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Відзначимо, Україна також веде переговори про закупівлю газу у США.

 

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