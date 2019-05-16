З'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати до 40%, якщо вибори відбудуться найближчим часом

Якщо б парламентські вибори в Україні проходили найближчої неділі, у них були б готові взяти участь близько 80% громадян. Дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг" були представлені сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними опитування, на сьогоднішній день 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій: "Слуга народу" (29,5% серед усіх опитаних і майже 39,9% серед тих, хто прийде на вибори і визначився), "Опозиційна платформа - За життя" (8,1% і 9,9%), "Блок Петра Порошенко" (7,8% та 10,6%), "Батьківщина" (6,7% і 9,1%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (3,8% і 5,1%) і "Громадянська позиція" (3,7 і 5,0%).

Далі йдуть "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку" - 2,6% (3,5%); Радикальна Партія Олега Ляшка - 2,4% (3,3%); Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (Олег Тягнибок) - 1,8% (2,4%); Об’єднання "Самопоміч" (Андрій Садовий) - 1,5% (2,0%); Партія Святослава Вакарчука - 0,7% (0,9%).

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10- 1,83%.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року.