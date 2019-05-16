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Опублікований повний текст "мовного закону"

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 08:19
Опублікований повний текст "мовного закону"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Мовний закон" опубліковано у парламентській газеті

Сьогодні, 16 травня 2019 року, з'явився повний текст "мовного закону". Документ опубліковано у парламентській газеті "Голос України".

Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Умисне її спотворення в офіційних документах з порушенням вимог правопису, а також створення перешкод і обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

Документ також зобов'язує Кабінет міністрів затвердити і забезпечувати виконання Державної програми сприяння освоєнню державної мови. Крім того, в законі зазначено, що кожен громадянин зобов'язаний володіти українською мовою. При цьому володіння мовою необхідно для набуття українського громадянства.

Закон набуває чинності через два місяці після опублікування, крім окремих пунктів.

Нагадаємо, Верховна рада України розблокувала підписання "мовного закону" тільки цього тижня, після чого під ним підписи поставили спікер парламенту і президент.

Примітно, що до сьогоднішнього дня тексту цього закону не було в публічному доступі. Передбачалося, що повний текст можуть оприлюднити після підписання президентом.

 

Повний текст "мовного закону" можуть оприлюднити після підписання президентом
Новини України языкЗакон
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